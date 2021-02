“Estamos muy enfadados con la decisión de la fiscalía. ¿Dónde está la justicia de este país? No sé por qué sé ha rechazado pero no puedes pensar nada bueno… no nos notifican nada, nos enteramos por la prensa. Todas las pruebas que hemos presentado no se han aceptado, Nos llevamos el chasco del siglo”.