Noemí aún no entiende que Antonio David se equivocara al nominarla: "No creo que sea mentira, pero tengo dudas"

Noemí ha entrado nerviosa a la sala de expulsión porque tiene muchas ganas de continuar en el programa. Además, está en la palestra contra Hugo y Antonio David y le preocupa enfrentarse a ellos porque los considera rivales muy fuertes. En cuanto al malentendido con Antonio David, la concursante ha contado que le ha perdonado pero que aún así tiene dudas: "No entiendo que se haya podido equivocar en eso, pero de la manera en la que me pidió perdón no creo que sea mentira, aunque tengo dudas".

Noemí podría ser la próxima expulsada y si lo fuera, no se arrepiente de nada. Es más, ha contado que no se esperaba el concurso así y que le parece mucho más "duro", pero no está preparada como para salir de la casa: "Estoy en el punto de que quiero ver a mi familia pero me da miedo porque aquí me siento protegida".