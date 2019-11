Antonio David Flores: "Si a mí me desestabilizan los abucheos, mi hija Rocío no debe estar pasándolo bien"

Antonio David Flores cree que su nominación en 'GH VIP' llega “en muy mal momento”. Además, no para de reprocharse a sí mismo su equivocación a la hora de nominar a Noemí. Le pidió perdón y cree que Noemí lo aceptó de una forma muy sincera (aunque ella ha confesado que alguna duda tiene). Además, ni se plantea la posibilidad de que Noemí sea la expulsada: “Sería un desastre para mí, no me lo perdonaría en la vida. Creo que estoy a las puertas de marcharme de la casa”.