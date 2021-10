Antonio David Flores y Olga Moreno han puesto fin a su historia de amor

Una mujer asegura haber mantenido relaciones con el malagueño cunado estaban juntos

"Me costó recuperarme de esta historia", confiesa

Hay una nueva pasajera en el autobús de Antonio David Flores. Paralelo a todo el escándalo relacionado con el malagueño y 'M', una nueva mujer se ha puesto en contacto con el programa para contar que Flores también le habría sido infiel a Olga con ella.

"Fueron unos cuatro meses. Yo cuando lo conocí fue en Barcelona. Yo vivía ahí trabajando como modelo. No sabía ni quién era cuando un amigo mío me habló de Antonio David. Me dijo que me lo podía presentar. Fue algo más que relaciones esporádicas, o eso era lo que parecía. Cuando me enteré de que estaba con Olga le mandé a pasear. De ahí no iba a salir nada, el decía que ojalá me hubiera conocido antes. Lo más dramático del planeta tierra", cuenta.

Además, la presunta amante del ex de Rocío Carrasco tacha al ex colaborador de 'Sálvame' de "caradura", ya que después de estar con ella, negó conocerla. "Yo hablé con una amiga y me dijo: ‘¿Pero él no tiene novia? El me contó cómo fue, se empezó a justificar pero cuando vi que no iba a dejarla y otras cosas más que pasaron, decidí que no más. Por como lloró parecía que sí me quería, pero después decía que no me conocía. Es un caradura", explica.