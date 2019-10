Anabel se rompe ante los conflictos en los Pantoja: "Isa está estupendamente, quien no lo está es mi abuela, ella decidió apartarse"

La madre de Isabel Pantoja en está en el hospital. Aquejada desde hace años de una enfermedad degenerativa, doña Ana empeoró y tuvo que ser hospitalizada. Está acompañada de toda su familia salvo de su nieta Isa, con quien no tiene relación desde hace años, y esto genera el debate.

Sin embargo, Anabel Pantoja no soporta este debate, que le parece “cínico”. Para ella, que su prima fuera a visitar a su abuela sería “incoherente” y ha acabado por perder los nervios primero con Gema López y después con Antonio Montero. La colaboradora no soporta que López opine de su familia “dando clases” sobre cómo deben actuar y la aludida se lo ha dejado claro: “La diferencia entre tu casa y la mía es que de la mía no se entera nadie”. Pero Anabel ha insistido: “Se nos ha olvidado que mi prima, por decisión propia, dijo que su familia era su prima, su madre y su hermano”.