Paqui 'la coles' regresa al plató de 'Sálvame': "He vuelto a ver en dos ocasiones a Víctor Janeiro"

"Estás bien guapa, mucho mejor que cuando estabas tan delgada", la recibía Jorge Javier Vázquez. Paqui, muy ilusionada con su visita, contaba cómo se encontraba y cómo le va la vida: "Estoy en un momento muy estable de mi vida. Sigo con Juanjo y no tengo intención de cambiar de pareja. La gente me sigue reconociendo por la calle".

Además, admitía que había vuelto a ver a Víctor Janeiro: "Le he visto dos veces más, pero yo no les hablo si ellos a mí no me hablan. A Beatriz Trapote no he vuelto a verla y mucho mejor así".