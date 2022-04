María Patiño, muy seria con Rossi: “Yo di la noticia de que Isabel Pantoja se va de España”

Según la periodista, la tonadillera se marchará a México “con fecha de no vuelta” . Una información que obtiene a través de “las dos personas que ya tiene contratadas por Agustín Pantoja”.

Después de que Isa Pi confesó que su madre se marcharía de ‘Cantora’, cuando su abuela ya no estuviese, se encendieron las alarmas. María Patiño cuenta que recibió una llamada de una persona contratada en la finca, “porque se estaba especulando. A raíz de la noticia, aquí en ese mismo programa, María Patiño da la exclusiva de que Isabel Pantoja se va fuera de España”.

Eso sí, no quiere tener ningún tipo de rencor hacia su compañero, pero recalca una vez más: "Una cosa Antonio Rossi, no te enfades conmigo, pero llega un momento que digo oye, si no lo recupera, lo recupero yo”