Paz Padilla se enfrenta a los colaboradores: “Mi opinión es igual o mejor que la vuestra”

La ruptura de Gustavo González y María Lapiedra ha provocado opiniones adversas en ‘ Sálvame ’. Los colaboradores recriminaban a su compañero que no parara los pies a su expareja y Paz Padilla saltaba para defenderle : “No somos quién para juzgar a nadie”. Belén Esteban y Kiko Hernández han considerado que este argumento no era válido y la presentadora ha respondido enfadada: “Yo también tengo mi opinión y es igual o mejor que la vuestra”.

Gustavo Gonzáez y María Lapiedra han roto su relación dejando por el camino varios afectados. Los compañeros del colaborador han criticado que no sea más duro y siga permitiendo que su expareja ataque a su familia y: “¿Quién somos nosotros para juzgarle?”. La presentadora ha insistido en que Gustavo puede llevar su relación “como le de la gana” y, algo que Kiko Hernández no ha entendido: "¿Quieres que hablemos de los presupuestos del Estado?", le ha preguntado con retintín.

Pero Paz seguía en las mismas, insistía en que no somos “nadie” para juzgar a otra persona y no aprobaba la actitud de sus compañeros, motivo por el que Belén Esteban ha saltado. La colaboradora ha exigido que ese mismo argumento se debería utilizar para todos los personajes de los que se habla en ‘Sálvame’ y ha recriminado a Paz Padilla que sea la primera que no lo hace: “Cuando pasó lo de la Pantoja y opinabas de ella no lo hacías igual que con Gustavo".