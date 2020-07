La forma en que Paz Padilla nos contó su historia de amor: "Me casé con él con 15 años"

Antonio fue su amor de juventud y la presentadora siempre se ha emocionado contándonos su historia. Fueron novios durante 15 años, pero la vida les separó y cuando se volvieron a encontrar años después, Antonio la llevó a cenar y tras un paseo por la playa, Paz lo tuvo claro: “Me giró, me dio un beso y dije ‘ya estoy en casa”.

“Pensé, lo que he hecho yo en mi vida para acabar aquí que es donde me siento segura, con este hombre, sabía que me iba a casar con él”, narraba la presentadora. Además, nos confesó que se casaron en tres ocasiones, la primera cuando apenas eran unos niños ante el Cristo de San Antonio con 15 años.