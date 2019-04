Paz Padilla cuenta el nuevo negocio que ha emprendido junto a su hija: una tienda de complementos

No es un hotel y no ha invertido 300.000 euros. Paz Padilla ha confirmado que se ha embarcado en un nuevo proyecto profesional y que lo ha hecho con su hija Anna, que ya casi ha terminado sus estudios de económicas.

Se trata de una tienda, estará en su adorada Zahara de los Atunes y venderá complementos. Se llama 'no ni na', que quiere decir algo así como 'no te lo crees ni tú' y la inauguración será este sábado 13 de abril.

Lo hace para ayudar a su gente pero sobre todo porque es hiperactiva, porque le gusta hacer cosas nuevas y porque piensa en lo que puede pasar si se acaba el trabajo en televisión: "Me gusta moverme y porque... ¿Y si se acaba el 'artisteo? Tengo que seguir trabajando, pienso que a lo mejor no me queda mucho tiempo aquí y que pronto quiero jubilarme porque llevo 25 años en la tele".