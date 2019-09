La pullita de Víctor Sandoval a Paz Padilla: “Tú no quisiste trabajar conmigo”

Debatiendo sobre la actitud dedurante su enfrentamiento, hace años, conel colaborador ha aprovechado para tirarle una“Tú no quisiste trabajar conmigo en Antena 3”. La presentadora lo negaba y, aunque el colaborador quería dejarlo pasar, ella no se lo ha permitido.

Entre risas, Paz ha explicado que nunca le ha vetado y Víctor ha matizado su comentario: quiso trabajar en una serie en la que intervenía Paz pero no le contrataron: “Pero yo no me enteré, no era la directora de casting”, ha explicado Paz.