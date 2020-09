Paz Padilla vuelve al trabajo emocionada: “Este es otro escalón que subir, la vida continúa”

"He tenido un recibimiento precioso en dirección", decía emocionada y es que para ella, la vuelta al trabajo era "otro escalón" que había que subir: "Tenía ganas de trabajar, he tenido mi proceso, mi tiempo y ahora ya la vida continúa".

“Gracias por este regalo que me has mandado”, decía mirando hacia arriba y continuaba diciendo que la ausencia es triste “pero no duele” porque el dolor depende de uno mismo: “Hace once años que estoy en ‘Sálvame’ y por fin entiendo qué hago aquí y es para ayudar a la gente que nos ve desde casa”.