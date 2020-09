Paz Padilla interviene en directo tras su entrevista: "Lo que pretendía es que nadie quedara indiferente ante la forma en que vivo el duelo y la enfermedad de Antonio"

"No se ha muerto mi marido ha muerto mi alma gemela, el amor de mi vida. Es lo único que le he podido dar. Amor del bueno. Le decía 'te quiero' y 'gracias' las 24 horas del día", narraba Paz, que tenía muy claro cómo quería que fuera su adiós: "Quise que tuviera una muerte bonita, una despedida preciosa".

Paz nos ha contado que ha vuelto al teatro tras mucho tiempo porque apenas ha tenido vida social durante estos meses. Fue a ver a El Brujo y él, nada más pisar las tablas, dijo algo: "Se puso la mano en el corazón y dijo: 'está aquí una compañera, Paz Padilla, y anoche dio una entrevista que conmocionó España'. Me cayeron dos lagrimones porque era lo que pretendía, que nadie quedara indiferente ante la forma en que estoy viviendo el duelo y la enfermedad de Antonio".

Paz Padilla: "Tú eliges la dosis de sufrimiento"

“Quería que la gente viera lo que me ha ayudado, mis herramientas, si tú has pasado lo mismo o te tienes que enfrentar a ello, tómalo pero no le des la espalda ni a la enfermedad ni a la muerte”, decía la presentadora insistiendo en que es algo que se puede vivir de forma serena: “Tú eliges la dosis de sufrimiento, puedes tener mucho o el menos posible, depende de ti”.