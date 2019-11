Pepi ha tenido una cita con Diego, otro pretendiente, pero no ha ido nada bien: "No tenemos complicidad"

La cita con diego no ha ido tan bien porque Pepi estaba un poco molesta: “Me han dicho que estabas detrás de las azafatas del programa y tengo pruebas”. Esto ha hecho que la entrenadora no se fíe mucho de él. A pesar de compartir unos pasos de bailes, Pepi ha dejado claro que no quiere otra cita con él porque no tienen complicidad.