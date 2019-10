Vuelve Pepicienta y su gran cambio: "Busco un hombre deportista y que no sea un baboso"

Pepicienta ha llegado al plató de 'Sálvame' para mostrarnos su gran cambio de look, que no ha sido nada fácil. Tras algunos tratamientos de hidratación en la piel y una tarde de compras bastante accidentada, hemos podido ver, finalmente, a nuestra entrenadora vestida con un total look negro con zapatos de tacón rosa fucsia. Según los estilistas, Pepi “va muy ella” pero a Pepicienta le gustaría"enseñar más".