Una persona muy cercana a los Mohedano se sincera: "Todos han visto sufrir mucho a Rocío Carrasco"

'Sálvame' ha podido hablar con una mujer que no ha querido enseñar su rostro en televisión porque no se dedica a esto, según ha asegurado. Ella, que estuvo muy cercana a la familia Mohedano y al universo Jurado , ha asegurado que la cantante era "cariñosa" y mucho "más normal de lo que se pensaba" y ha dado muchos detalles sobre la relación con su familia. Ella cree que vivía sometida "por una persona los últimos tiempos" y se refiere al exmarido "de su hija".

Carmen Borrego, la que ha tenido que trabajar mucho para tener este testimonio, asegura que es una "de las personas con las entidad para hablar de lo que sucedía en casa de Rocío Jurado". Esta persona ha hablado sobre la relación de Gloria y Rocío afirma que "era aparentemente normal" y que Gloria siempre estaba de mal humor: "Vivía enfadada. Era un tema de negatividad, no era una persona alegre, cariñosa" .

Además, también explica que José Antonio lleva "más la batuta" de lo que parece: "El marido de Gloria era el director en el tema de la gestión familiar". Y confirma las palabras de Rocío Carrasco: "Todos han visto lo que ha sufrido con el padre de sus hijos, han visto a su madre llorar, a Rocío pasarlo francamente mal y parece que no tenemos memoria. Entiendo que Rocío Carrasco piense que su familia no le quiere demasiado". Sobre la relación de la cantante con Amador Mohedano: "No gestionaba muy bien la carrera de su hermana económicamente".