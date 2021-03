Pilar Eyre: "Algún día contaré las cosas que me ha hecho pasar la Casa Real"

La periodista nos cuenta en ‘Sálvame’ que solo pudo pedir perdón pero que tenía la información muy atada, hubo 50 llamadas y dos vías de información, una de las cuales nadie habría cuestionado: “¡Cómo vas a luchar con esa enorme maquinaria que es el Palacio de la Zarzuela! No sé cómo todavía no dudamos de la información que nos dan, les he visto mentir muchas veces”.

"He sufrido mucho"

Lo que más le entristecía era decepcionar a la gente que ha creído en ella porque confiaba mucho en sus fuentes. La periodista no quería ir más allá, no quiere meterse “en más líos” y añadía que lo ha pasado mal: “He sufrido mucho, algún día contaré todas las cosas que he pasado, que me ha hecho pasar la Casa Real”.