Las acusaciones de nueve mujeres del mundo de la ópera contra Plácido Domingo: "Siempre te estaba tocando de alguna forma"

Patricia Wulf es la única supuesta víctima que se ha atrevido a denunciar a Plácido Domingo mostrando su rostro. La mezzosoprano fue compañera del tenor y confiesa que estuvo acosada por él: "Quería que me fuera con él esa noche". Sin embargo, otra de las compañeras de Domingo, María José Suárez, defiende al tenor: "He visto a mujeres que van detrás de él, he visto a mujeres que han perseguido a Plácido Domingo".