Rafa Mora y Anabel Pantoja, enfrentados: "No eres quién para decirme si quiero o no a mi prima"

El enfrentamiento ha llegado a más ya que la sobrina de Isabel Pantoja cree que lo único que busca Rafa es meter cizaña en el tema y aclara que, por otra parte, no le afecta lo que le diga su compañero. A pesar de dejar claro que no tienen ningún problema, Rafa está molesto porque no entiende por qué su compañera no saca la cara por él y muestras su indiferencia ante la amistad que mantiene con su primo Kiko: “Me molesta que en lugar de decir que se alegra porque Kiko tenga este tipo de amigos muestre indiferencia”. Y el colaborador ha querido recalcar que probablemente lo que más le moleste a Anabel es que más de uno esté “ahí sentado” opinando sobre su familia.