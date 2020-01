El enfado de Rafa Mora por salir a la luz una anécdota con Kiko Rivera: fiesta, diversión y mucha "pasta"

Kiko Matamoros ha contado una anécdota que tiene a Rafa Mora y a Kiko Rivera como protagonistas. A pesar de que al colaborador no le ha gustado que su compañero lo contase, Matamoros ha compartido con el resto de colaboradores una noche que le salió muy cara al colaborador. "Kiko Rivera, un amigo y Rafa… que iban a hacer un bolo a una discoteca de Alicante junto a su representante, que era el mismo", ha comenzado Matamoros. En este momento, Rafa se ha levantado y se ha ido del plató enfadado porque no le estaba haciendo gracia lo que su compañero y amigo estaba contando. Pero Matamoros ha continuado la anécdota: "Llegaron al local que el dueño era amigo de Kiko y cuando llegaron empezaron a consumir refrescos y había unas chicas que estaban tomando espumoso..."

Según ha contado Kiko, Rafa advirtió al dj de que la fiesta les iba a salir por una "pasta", pero como el dueño era su "amigo", estaba todo pagado. Tanto Rafa como el resto de amigos le creyeron y continuaron la fiesta hasta que llegó la hora de irse y la noche se convirtió en una broma de mal gusto: "Cuando se iban a ir aparecen dos rusos de dos por dos cada uno y les dicen que dónde iban, que esperaran porque a la calle no podían salir, tenían que pagar primero. Total que Kiko Rivera, que era el culpable del destrozo, y su amigo no tenían un duro y el pobre Rafa tuvo que pagar la broma de ser amigos del dueño". El colaborador, tras su vuelta al plató, ha aclarado que esta historia no es actual, que ocurrió cuando él era tronista en 'Mujeres y hombres y viceversa'.