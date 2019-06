Rafa Mora, el gran vetado en la exclusiva de la boda de Belén Esteban: "Nadie me llamó para hacerme una foto en grupo"

Los colaboradores de ‘Sálvame’ han jugado un papel importante en la boda de Belén Esteban y todos han aparecido en la exclusiva menos dos : Gema López (por petición propia) y Rafa Mora . El extronista ha sido el gran vetado del reportaje no apareciendo en ninguna foto dentro de la revista.

Además. hemos conocido algunas declaraciones que Belén ha dado en su reportaje: "Con Miguel me ha cambiado la vida por completo. No he podido casarme por la Iglesia porque tendría que haber esperado a la nulidad eclesiástica, pero lo haré cuando la tenga. A Miguel le hace mucha ilusión y también quiero tener hijos".