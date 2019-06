Kiko Hernández: "Raquel Bollo ha comentado este fin de semana que está embarazada"

La colaboradora se ha quedado blanca y ha negado tajantemente la noticia: “No se lo he comentado a nadie porque es mentira, es algo que es absurdo negarlo, ya que no podría ocultarlo si lo estuviese”. Raquel ha explicado que se le acaba de quitar la menstruación recientemente y ha asegurado que, de estar esperando un niño, no tendría ningún problema en decirlo: “Si fueses así, no lo ocultaría, lo diría yo”.