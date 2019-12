Raquel Bollo cree que sus compañeros no reciben el mismo trato que ella: "No todos somos iguales y eso está claro"

Raquel Bollo ha hablado abiertamente sobre su enfado en 'Sálvame' cuando salió la noticia de que su hijo Manuel iba a ser padre. La colaboradora se ha sincerado y ha contado que evidentemente se siente inferior a otros compañeros: "No se puede pretender que yo no me enfade según se dan las cosas". Además, cree que no todos los compañeros reciben el mismo trato: "No todos somos iguales y eso está claro" A pesar de todo, Raquel ha bromeado con el supuesto "regalo" que le iban a hacer: "Me podíais haber traído una canastilla de pañales, pololos…"