Rafa Mora aseguró en ‘Sálvame’ que una persona vio a Zayra Gutiérrez “entrar al baño” con un chico conocido por su paso por ‘La última tentacion’. Pero ¿Qué pasó? ¿De quién se trata? No se trata de un desconocido, es Roberto Urbano, concursante de ‘La ultima tentación’ y pareja de Andrea.

Y hay más pruebas ya que ‘Sálvame’ pudo captar imágenes de ambos entrando al mismo coche ya en febrero, cuando Zayra llevaba unas semanas saliendo con Miki. “Ella intentó liarse conmigo pero yo no quise”, decía Roberto.

Y la respuesta de Roberto no se hacía esperar: “A mí de donde vengas o lo que te creas por ser por ser hija de me la trae floja… Buscar fama con una persona como tú no es crearse buena reputación”.