Antonio David Flores, sobre Rocío Carrasco: “No la reconozco, no sé quién es”

Rocío Carrasco no tiene relación con casi nadie de su familia materna y esto ha provocado un cambio de opinión de sus parientes con respecto a su exmarido y padre de sus hijos, Antonio David Flores.

Ahora, hay quien hace un perfil de Rocío como si fuera “una marioneta” pero a Antonio no le encaja con lo que vivió con ella: “No la reconozco, no sé quién es”. Para el colaborador de ‘Sálvame’, Rocío “no tiene nada que ver” con la persona que él conoció y es que tiene claro que entonces no era una persona que se dejase “manipular” por nadie.