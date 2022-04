Rocío Carrasco reacciona a las palabras de su hija Rocío Flores: "No me creo las críticas a su padre"

Las palabras de Rocío Flores, sobre que "le han decepcionado todos", incluido su padre: "Dije hace tiempo que sobre ella no iba a decir nada ni a comentar nada y todo lo que dependiera de mí la iba a dejar al margen, lo único que digo es: 'No te lo creas". "Para que todo el mundo me entienda, es que esas declaraciones duran cinco minutos", explica sobre la crítica de su hija a Antonio David y añade: "No soy quién para decir lo que hay que hacer, yo no me creería ese momento".