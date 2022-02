Y hay más material inédito de esta grabación en la que se puede escuchar a Rocío Flores diciendo: “Yo conozco perfectamente a Fidel porque he vivido con él muchos años. Y no quiero decir su nombre por si me demanda. Fidel es el único que ha ganado dinero con la muerte de m i abuela”. Es más, daba un paso más hablando de su madre: “Y ahora que venga Rocío Carrasco y que me conteste”.

En la grabación se vería además cómo durante un corte publicitario alguien de ‘El programa de Ana Rosa’ le cuenta que Marta Riesco va diciendo que habla en privado con ella, pero Rocío lo negaba: “No es cierto, no me hablo con ella y no pienso hablar con Marta, se hará un ‘Deluxe’, no entiendo cómo no lo ha hecho ya”.