Ruth Sanz se derrumba por completo en el plató de ‘Sálvame’ y le manda un mensaje a Iker Casillas: “Sé más leal y más hombre”

Ruth Sanz, tras contar con detalle que estuvo con Iker Casillas más de 6 años en el ‘Deluxe’ , volvía a ‘Sálvame’ para dar más detalles sobre este idilio amoroso. “Yo me enamoré como una tonta de Iker Casillas, pero empecé a ver muchas mentiras, me sentí utilizada ”, comentaba mientras Paz Padillas y los colaboradores reaccionaban a sus palabras.

“Esta declaración es desgarradora, Ruth, porque no consigues tener el amor…”, comentaba la presentadora. “No te estoy viendo como en el ‘Deluxe’, te estoy viendo emocionada y dolida… hoy sí que me estás transmitiendo ”, decía Kiko Hernández.

“Yo estuve muy enamorada, yo tenía 25 años y él para mí era dios, y para mí sigue siendo dios . Lo admiro enormemente, me padre lo admiraba enormemente… en ese momento era el amor de mi vida”, decía mientras no podía contener las lágrimas y se le entrecortaba la voz.

Y hablando del sufrimiento que le ha podido causar a sus padres , Ruth terminó por derrumbarse . “Mi padre sabía que estaba con él, pero nunca le veía, le mandaba guantes, fotos firmadas… y me decía: ‘¿Hija pero este chico te quiere?’, y yo le decía que sí pero que entendiese que no podíamos salir […]”

Pese a asegurar que perdona a Iker en todo lo que le ha hecho, Ruth Sanz quiso mandarle un sincero mensaje mirando a cámara: “Para mí él nunca estuvo al altura por eso ahora entiendo muchas cosas. Ahora mismo le diría que cambie, que valore a las mujeres, que las quiera, que las respete… simplemente eso. No hagas con nadie lo que has hecho conmigo, a mí me hiciste daño y creo que nadie se merece eso, ser ocultada o no reconocida. Sé más leal y más hombre”.