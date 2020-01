Sandra Barneda y Jorge Javier cuentan cómo se tomarían una traición de su pareja: "Prefiero no saber lo que hace cuando no está conmigo"

Sandra Barneda ha visitado ‘Sálvame’ porque esta noche presentará el primer debate de ‘La isla de las tentaciones’ y, tras salir en el último capítulo la primera traición de unas de las parejas, los presentadores han debatido sobre cómo llevarían ellos una deslealtad. "Yo prefiero no saber lo que hace mi pareja cuando no está conmigo", decía Jorge Javier.

Sin embargo, Sandra cree que una pareja que tiene confianza y que se quieren, superan perfectamente la tentación. "Estoy de acuerdo en que la tentación está en cualquier lado y no me creo que si llevas siete o tres años con tu pareja, no hayas sentido deseo por otra persona", explicaba Sandra. Además, los presentadores creen que las parejas que llevan mucho tiempo han vivido mucho: "Es el efecto blanqueador, que parece que todo va bien, nunca discuten… huyo de esas relaciones".