Sergi Ferré y su encontronazo con Rubén, el novio de Dakota: “Su reacción es de las peores que me he encontrado en los últimos años”

Ante los rumores de una posible deslealtad por parte de Ruben, novio de Dakota, el reportero de ‘Sálvame’ Sergi Ferré ha asegurado haber tenido un encontronazo con el susodicho al intentar entrevistarle después de un directo: “Su reacción ha sido de las peores que me he encontrado en los últimos años”. Según Sergi, Rubén se encontraba “tenso y agresivo” y ante la presión terminó yéndose a por el cámara… Por suerte la situación se calmó y Ferré consiguió tomar el control: “Tuvimos que dejar hasta los móviles porque se pensaba que le estábamos grabando”. Después de una media hora, el reportero consiguió entrevistarle y tras haberlo hecho ha manifestado que sigue pensando exactamente lo mismo: “A mí no me convenció… Me fui sabiendo que lo que yo decía es verdad y además lo sigo afirmando”.