Sergi Ferré: “Kiko Jiménez acabó en el calabozo por no darle el PIN de su móvil a la policía”

Según ha explicado Sergi, Kiko Jiménez no conducía el coche, en el coche iban 4 personas y a él no le dieron el alto porque no estaba al volante. Niegan en rotundo que ellos dijeran que eran famosos y fueran fanfarrones, algo que Sergi cree porque ha salido con ellos y esa no suele ser su actitud. Al parecer, la cosa se complicó cuando a Sofía le pidieron el DNI y no lo tenía. Los policías intentaron meter a Sofía en el coche policial, según ellos no de las mejores formas, y en ese momento Kiko Jiménez comenzó a grabar la situación. El policía le dijo que no les podía grabar y le pidió el pin del teléfono para que pudieran comprobar lo que había grabado, algo que Kiko se negó en rotundo a hacer y por lo que terminó pasando la noche en el calabozo: “Lo tiran al suelo, lo intentan inmovilizar… imagino que ese no sería el momento más tranquilo de la noche… Él se aferra a que esa es la prueba que demuestra que su hija no ha sido bien tratado”.