Sofía Suescun se sienta en 'Sábado Deluxe' para aclarar su relación con Kiko Jiménez: "Me siento humillada"

La relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez pasa por su peor momento. Tras el acercamiento entre el extronista y Estela Grande en 'GH VIP 7', la navarra no sabe si será capaz de seguir con él: "No se me olvidan las noches sin dormir, me siento humillada, perdonarlo como tal yo creo que me va a costar, mi cabeza no puede perdonarlo", explica Sofía.