Terelu confiesa tener "el corazón tocado" por un ex: "Tuve que borrar su teléfono"

María lo tenía claro: "Cuando me dejan, si sigo enamorada, cualquier acercamiento lo interpreto como una posibilidad...". Ha sido entonces cuando la mayor de las Campos ha tomado la palabra: "Te voy a confesar algo" .

A partir de ese momento, Terelu se ha sincerado con su compañera y con la audiencia: "Yo tuve que borrar el teléfono de un ex mío. De pronto por la noche ponía mensajes y llamaba y sentía que hacía el ridículo. Entonces me dije, a ver, tía, no puedes dar esta brasa".