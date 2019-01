Terelu contesta a Laura Fa: “Yo no sería capaz de decirle a nadie que hace daño a las personas con cáncer”

"Hubo cosas de tu entrevista que no me gustaron, por exceso de detalles y porque diste detalles escaboros y, sobre todo, porque tu papel como persona que lucha contra el cáncer desapareció el sábado. Lo que contaste. A lo que Terelu ha contestado: "Yo no sé si sería capaz de decirle a nadie, y mucho menos a un compañero, que está haciendo daño a personas que padecen cáncer.Yo, hay muchas cosas que no conté. Dije lo necesario para que se me entendiera

El golpe bajo de Antonio Montero a Terelu

Antonio Montero le ha hecho la pregunta más comprometida: "¿Fuiste a Sálvame Deluxe por trabajo?"; a lo que Terelu ha contestado con vehemencia: "Yo vine a trabajar y, de alguna manera, a pagar el apoyo que me ha dado siempre La Fábrica de la Tele. No se esperaba que yo fuera a tardar tanto tiempo en volver y Sálvame no me ha soltado la mano. Además, ¿es que todo el mundo puede lucrarse con mi enfermedad, sacándome fotos en el hospital, y yo no puedo hablar de ella? Lo que no voy a hacer es volver aquí diciendo que no ha pasado nada".