Momentazo: Teresa Campos y Antonio David Flores se saludan en 'Sálvame' con un beso

Y no ha sido el único momentazo, Teresa ha saludado a Kiko Hernández y, entre bromas, le ha dicho: “Ya que me han hecho entrar te voy a pedir que no te metas con Edmundo”; “me metí con él porque no me gustó cómo lo hizo contigo”, le ha contestado Kiko y la presentadora ha optado por la ironía de nuevo: “Pero como él dice que he sido yo…”