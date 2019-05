Teresa Campos ha concedido una entrevista a Toñi Moreno en que asegura que no se ha retirado y que lo hará el público “cuando no me quieran ver” algo que aún no ha sucedido. Además, ha limado asperezas que tiene con la presentadora por cuestiones profesionales cuando acabó el programa de Teresa: “Te hubiera dicho que para que lo hiciera otra, prefería que lo hicieras tú. Ya me lo habían quitado, me quitaron eso y todo”.