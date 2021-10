Teresa Rivera se sienta por primera vez en el plató de 'Sálvame' y se abre en canal

La madre de Canales Rivera asegura que no ha tenido un encuentro con Kiko Rivera

La hermana de Paquirri habla sobre su relación con Isabel Pantoja

Teresa Rivera se ha sentado por primera vez en el plató de 'Sálvame' tras su encuentro con su hijo Canales Rivera en la casa de Guadalix y las confesiones que hizo en 'La línea de la vida'.

Teresa Rivera, más sincera que nunca, en el plató de 'Sálvame'

Teresa, tras hablar de muchos de los temas que le rodean a lo largo de su vida, se ha abierto en canal y ha explicado que la última vez que estuvo en Cantora fue en el bautizo de Kiko Rivera, día que no fue feliz para ella por que pasó algo, pero no ha querido dar el motivo. Algo que si ha querido contar María Patiño con la información que le ha llegado: "La familia de Isabel Pantoja consideraban que Kiko era suyo porque era el hijo de Isabel Pantoja. Ana, la madre de Maribel no quería darle protagonismo ninguna a la familia de Paco y estuvo insolente".

La periodista lee directamente lo que le dijo el torero a Doña Ana: "Cuidado porque su familia es sagrada". Y cuenta las palabras de Paquirri en este día: "Estoy hasta las pelotas de alguno a de alguna de la familia de mi mujer"

Teresa, sobre los Rivera: "Les gusta la libertad, no les gusta estar sujetos"

Teresa Rivera, ha sido más sincera que nunca, respecto al tema de los Rivera y los mujeres, de los que cree que "no se libra ninguno": "A todos los Rivera les gustan mucho las mujeres". Y explica: "Les duran poco tiempo porque se cansan, les gusta la libertad, no les gusta estar sujetos, son libres de espíritu". Asegurando que su hermano Paquirri también era así, momento en el que no ha querido entrar a valorar su relación con Isabel Pantoja, pero si ha mostrado su pena con la poca relación con Kiko Rivera: "Así lo quisieron y tuvimos que acertarlo. Ha sido duro, triste, desesperado, de todo".

Teresa habla de Kiko Rivera y del momento en el que terminó su relación con Isabel Pantoja

Teresa desvela que no ha podido tener su momento con Kiko Rivera y no sabe el por qué, aunque asegura "que tiene una cosa que decirle", pero no puede decir el qué, algo por lo que nunca ha perdido la esperanza. La invitada no ha querido ahondar del reencuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, aunque ha negado que crea que sea algo que le distancia de él, aunque "hay algo que no le deja" tener ese encuentro con ella: "Como la mala he sido yo, pues sigo siendo la mala". Algo que asegura que su madre "lo ha pensado siempre".

La hermana de Paquirri asegura que, al principio, tenía una buena relación con Isabel Pantoja, hasta enterarse de una cosa "que le partió por la mitad" y con la que asegura que no quiere volver a tener una conversación.

¿Volvería a ir a Cantora?