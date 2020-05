Escatológico enfrentamiento entre Violeta Mangriñán y Chelo Gª Cortés en directo: “Cuando tú llamas guarra a una persona, atente a las consecuencias”

Mahi defiende a Chelo García Cortés

“Me pusieron a parir y me dijeron guarra por hacer pipí en el mar es para hacérselo mirar. Cuando tú llamas guarra a una persona, atente a las consecuencias”, se quejaba Violenta; “esta niña es tonta, malcriada y estúpida”, respondía Chelo tras su intervención y hasta Marta la defendía.

Marta defiende a su mujer entre besos

Además, Marta nos ha contado que no soporta la suciedad, con lo que no podría estar con Chelo si no fuera muy limpia y la defendía dándole besos sin parar en directo.