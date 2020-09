Pero no sólo hemos visto sus mensajes, también hemos podido escuchar a la colaboradora cómo, enfadada, le decía que se ha tenido que salir de un grupo porque escribían demasiado y le decía: “Lo dije 20000 veces, escribíais muchos mensajes que no tenían que ver conmigo y me tuve que salir, ahora me exigís que os hable a todas y yo solo os he pedido un Twitter, solo os interesa vuestra cuenta, vuestros seguidores, que vean que os he hablado… Apoyar es estar pendiente de lo que pasa, defender, no hacerte una cuenta para ganar seguidores”.