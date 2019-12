El 'zasca' de Pilu, tía de Adara, a Kiko Matamoros: "¿Y tú?¿Cómo eres?"

Pilu, la tía de Adara, ha visitado 'Sálvame' para apoyar a su sobrina en la gran final de 'GH VIP' y opinar sobre todo lo ocurrido con Gianmarco. La tía de la concursante cree que lo primero que debe hacer cuando salga es estar sola un tiempo porque tiene un lío en la cabeza con sus sentimientos: "No digo que no esté enamorada, pero hay un bebé en medio que complica la situación y una tercera persona a la que ha hecho daño".

Pero la cosa no ha quedado ahí y Pilu ha aprovechado el momento para darle un zasca a Kiko Matamoros. Y es que el colaborador ha comentado en varias ocasiones que cree que la concursante no es estable emocionalmente, a lo que Pilu ha contestado: "¿Y tú?¿Cómo eres?" Kiko se ha intentado explicar pero a la tía de Adara no le han convencido sus argumentos: "Cuando te pasa algo parecido, empatizas con ella. Porque a ella le ha pasado ahora pero yo tardé 15 años en darme cuenta".