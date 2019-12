Adara rompe su relación con Gianmarco en directo: “Eres un egoísta, no estuviste cuando te necesitaba”

Adara, traicionada por Gianmarco: "Has estado jugando conmigo"

Adara ha reprochado a Gianmarco no cogerle el teléfono ni contestar a sus mensajes mientras que el italiano contaba en televisión la versión contraria: “Como se puede ser tan falso”. Adara se ha sentido traicionada y siente que ha vivido una historia de amor falsa: “Has estado jugando conmigo”. Gianmarco, sin embargo, ha adoptado el papel de víctima alegando su apoyo hacia Adara mientras ella permanecía en la casa: “La que has dicho que no estás enamorada eres tú”.