Alba Carrillo da la cara por Estela Grande y ataca a Diego Matamoros

Diego Matamoros ha contado su versión de la ruptura con Estela Grande y lo que ha dicho no le ha gustado nada a Alba Carrillo, compañera de Estela en 'GH VIP'.

El matrimonio de Diego y Estela empezó a romperse ante la polémica que suscitó su complicidad con Kiko Jiménez durante el reality. Siempre negaron sentir el uno por el otro más que amistad, pero viéndoles juntos las imágenes decían otra cosa, despertaron los recelos y, finalmente, acabó en crisis primero y en separación después: "Ella me pidió un tiempo y yo le pedí el divorcio", dijo Diego en 'Sálvame'.

Ante el Poli confesó que no se cree a Estela cuando niega tener sentimientos hacia Kiko Jiménez, pero la mayor revelación es que Estela le invitó a su cumpleaños y él ni contestó: “Me da pena porque no me parece mala tía. Se ha confundido, se le ha ido la olla, se ha juntado con un cateto que la ha utilizado en todos los sentidos",