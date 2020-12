Amor Romeira arremete contra Kiko Jiménez tras el polígrafo: "Tarántula atropellada, parásito"

María Jesús Ruiz desveló en 'La casa fuerte' que Isa Pantoja se había "enrollado" con Efrén Reyero y Kiko Jiménez en un baño. Sin embargo, el novio de Sofía Suescun asegura eso no pasó . Para probar su verdad, el de Linares se sometió al polígrafo de Conchita. Lejos de lo que esperaba, el detector de mentiras confirmó que el extronista había tenido un affaire con la hija de la tonadillera .

De la misma manera, gracias al programa descubrimos que es cierto que cuando Gloria Camila fue a casa de Jiménez, éste no le abrió la puerta . Amor Romeira que veía 'Sábado Deluxe' desde su casa, no ha dudado en dar su opinión al respecto y cargar duramente contra el de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

"Sinvergüenza, el polígrafo vale para cuando te interesa, no? Tarántula atropellada, parásito, haciéndote la victima diciendo que Gloria Camila te fue infiel. ¿ Y tú qué has hecho cariño? Liarte con Isa Pantoja, vale caradura, sinvergüenza, estafador sentimental es lo que eres. Como te hemos pillado cariño, la Romeira nunca miente y lo dije llamada por Sálvame y sin cobrar un duro. Lo dije, que Gloria Camila fue y no le abriste la puerta. Sinvergüenza", se ha despachado a gusto el huracán de Fuerteventura.