El enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Javier Tudela, entre gritos e insultos: "Eres un 'pringao"

Aunque en un primer momento Kiko Matamoros y Javier Tudela se han reencontrado con cierta cordialidad, lo cierto es que las chispas saltaban entre ellos en apenas unos minutos de entrevista. Kiko no tardaba en reprocharle al hijo de su exmujer que metiera en la casa familiar a su novia y a un perro que el colaborador no quería: “Yo era el que mantenía esa casa, lo mínimo que pudisteis hacer tu madre y tú era pedirme permiso ya que ahí lo pagaba todo yo, en lugar de eso tu madre me dijo que eras su hijo y que si no me parecía bien me fuese yo de la casa”.