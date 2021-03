Shaila Dúrcal se pronuncia sobre el documental de su amiga Rocío Carrasco: "Es triste"

Shaila Dúrcal relata el episodio de su accidente

“Ahora ya lo llevo bien, no hay nada más bonito que confrontar las situaciones (…) Me quería tatuar la silueta de mis perros en el dedo”, aseguraba la cantante, que reconoce que en la actualidad aún tiene “falta de movilidad”.

Shaila Dúrcal confiesa que sufrió bullying en el colegio

“Ahora conocéis a la persona en la que me he convertido, pero en el pasado siempre he sido muy tímica y nunca he sido popular. He tenido complejos por estar gordita”, confesaba Shaila Dúrcal en su intervención en ‘Sábado Deluxe’.