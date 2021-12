Matamoros acara el comentario que izo sobre el físico de su hija Anita.

Marta López Álamo y Anita Matamoros están enfrentadas por promocionar en sus redes sociales el mismo producto. Sobre esta guerra, Kiko Matamoros ya se pronunció y Makoke ha respondido en ‘Viva la vida’, considerando que “para defender a tu novia no tienes que descalificar a tu hija”. Kiko Matamoros responde, con pullita incluida a ‘Viva la vida’.

Kiko Matamoros aclara su comentario sobre Anita Matamoros

“Yo lo que dije es que mi novia y mi hija tenían perfiles totalmente distintos, y no quise ofender su físico. En mi vida he hablado mal de mi hija, hablé del veto de mi novia y esa es la realidad. Es feo tener un discurso en público y otro en privado, lo conozco perfectamente, y en el público me ha descalificado como padre”, responde Matamoros.

La pullita de Kiko Matamoros a 'Viva la vida'

“En privado, es mucho peor. Quien ha hablado de mi hija ha sido ella, enseñando mensajes. Me gustaría que en ese programa ('Viva la vida') tuvieran memoria porque todo se ha producido ahí (le molesta que no se recogiera la rectificación que hizo Kiko). No tengo que convencer a nadie, y menos a mi hija”, añade.