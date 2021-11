Es más, la periodista daba un paso más asegurando que Anita habría pedido a su padre que mediara y se posicionara a su favor frente a su novia, pero él no lo habría hecho: “La pelota se ha hecho tan grande que ha dicho ‘estoy harto de que cada vez que me enamoro me tenga que poner de rodillas, cuando le da su sitio a Marta, Ana le dice ‘¿Has elegido? Perfecto, pues te quedas con Marta”

Sin embargo, Kiko Matamoros dejó claro que no existía una guerra a dos bandos, sino que el enfrentamiento solo procedía de uno: “Le he dicho que como padre hay actitudes que no voy a bendecir, cosas que no le voy a consentir, esta reacción es injusta y se lo he dicho, pero si se obceca… yo lo que he decidido es dejar que le tiempo pase y a ver si de una puñetera vez reacciona y se da cuenta de que esto no tiene ni pies ni cabeza”.