Jorge Javier Vázquez detenía el debate que estaban llevando a cabo sobre ‘Supervivientes’ en ‘Sábado Deluxe’ para contar algo que acaba de ocurrir: “Me acaba de decir Patricia, la directora, que acaba de recibir un mensaje de Kiko Matamoros pero que el mensaje no era para ella”.

Tras esta revelación, algunos colaboradores rompen a reír y todos quieren saber cuál era el contenido de su mensaje y a quien iba dirigido realmente. Matamoros no tiene problema alguno en desvelarlo, para sorpresa de todos.

“Era para mi pareja, para Marta”, cuenta. “Me cago en su puta madre, me tengo que quedar hasta el final”, añade, despertando la risas de todos los presentes en plató. Kiko aclara que no se refería en nadie en particular, sino que se trataba de una expresión.