Kiko Matamoros no es el único, las pilladas con micros abiertos y cámaras que parecían no grabar en ‘Sálvame’

Kiko Matamoros ha protagonizado la pillada del fin de semana. El colaborador de ‘Sálvame’ quiso enviar un mensaje a su novia, Marta López, durante su participación en ‘Sábado Deluxe’, pero lo que iba a decirle le confundió y su cerebro le jugó una mala pasada, se lo envió a quien menos debía hacerlo, a la directora del programa. Sin embargo, no es el primero al que la dirección o el programa pillan in fraganti…

El mensaje que Kiko Matamoros no debió enviar

“Me cago en su p*** madre, me tengo que quedar hasta el final”, decía en el texto el colaborador de ‘Sálvame’, que quería desahogarse así con su novia, pero lo hizo con quien le había pedido que se quedara hasta el final: “Pues menos mal que no ha sido el anterior”, bromeaba Kiko.

Anabel Pantoja: ““¡Me voy a ir a tomar por c*** ya!”

No es la primera vez que nos pasa en ‘Sálvame’, aunque en esta ocasión fue un micro abierto el delator. Anabel Pantoja protagonizaba una tensa intervención en directo en ‘Sálvame’, no le gustaban ni un pelo las bromas con su tía y, cuando pensaba que ya nadie le oía, pronunciaba una elocuente frase. “¡Me voy a ir a tomar por c*** ya!”, decía y Jorge Javier Vázquez se desternillaba de risa.