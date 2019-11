Kiko Matamoros, más tajante que nunca contra Makoke, que le acusa de mentiroso: “Solo te pido un favor: que me dejes en paz”

Makoke arremetió contra Kiko Matamoros en ‘Viva la vida’ y le acusó de ser un mentiroso y de no decir la verdad respecto al conflicto que hay entre ellos. El colaborador aprovechó su presencia en ‘Sábado Deluxe’ para dar su versión y mandarle un contundente mensaje a su ex: “Solo te pido un favor: déjame en paz”.

Respecto a las acusaciones de mentiroso, dice, de forma muy tajante: “Lo que no voy a soportar ni un minuto más es que la que mientas seas tú. Me sobran historias para no necesitar ni nombrarte, que es lo que voy a hacer”.